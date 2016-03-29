Посол ЄС занепокоєний розслідуванням ГПУ діяльності неурядових організацій, що борються з корупцією

Про це йдеться у заяві Томбінського, яку УНІАН передало представництво ЄС в Україні.

"Я занепокоєний останніми повідомленнями про розслідування Генеральною прокуратурою діяльності шанованих неурядових організацій, які відіграють велику суспільну роль у боротьбі з корупцією", - наголосив Томбінський.

У зв'язку з цим посол заявив: "Без шкоди для результатів розслідування, ці рішення ГПУ викликають підозри у тиску на незалежних експертів, які критично ставляться до Генпрокуратури".

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Томбінський наголосив, що Євросоюз та партнери України уважно спостерігатимуть за розвитком подій у цій сфері.

Як повідомляли ЗМІ, 25 березня громадська організація "Центр протидії корупції" заявила, що розцінює як тиск на неї ухвали Печерського районного суду Києва, винесені 22 березня, якими слідчим Генпрокуратури надано доступ із правом вилучення речей і документів Центру, а також документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банків, що обслуговують організацію.