На українсько-словацькому кордоні прикордонники відкрили вогонь при затриманні вертольота, який міг перевозити нелегалів
11:47, 03 квітня 2016Суспільство
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Державна прикордонна служба України під час спільної міжнародної операції на українсько-словацькому кордоні з правоохоронними органами Словаччини виявила канал переміщення незаконних мігрантів та гелікоптер, яким порушники, скоріш за все, переправляли нелегалів.
Прикордонники затримали вертоліт / dpsu.gov.ua
За даними прикордонників, спортивний гелікоптер та 3 осіб - двох пілотів та місцевого мешканця було виявлено в районі с.Порошкове Перечинського району Закарпатської області.
Під час затримання порушників прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли в повітря, оскільки останні чинили опір.
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Один із пілотів гелікоптера вже втретє затримується співробітниками Державної прикордонної служби. Нещодавно він був затриманий як пілот літака, що переміщував велику партію контрабандних сигарет.
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