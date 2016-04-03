На українсько-словацькому кордоні прикордонники відкрили вогонь при затриманні вертольота, який міг перевозити нелегалів

За даними прикордонників, спортивний гелікоптер та 3 осіб - двох пілотів та місцевого мешканця було виявлено в районі с.Порошкове Перечинського району Закарпатської області.

Під час затримання порушників прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли в повітря, оскільки останні чинили опір.

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Один із пілотів гелікоптера вже втретє затримується співробітниками Державної прикордонної служби. Нещодавно він був затриманий як пілот літака, що переміщував велику партію контрабандних сигарет.