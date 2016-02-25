На Тернопільщині затримали контрабандистів, які хотіли літаком доставити у Польщу 70 ящиків цигарок.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної прикордонної служби, контрабандистів затримали у Кременецькому районі.

За даними прикордонників, контрабандисти кілька разів міняли місце злету. Врешті їх затримали безпосередньо перед відправкою вантажу.

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В літаку Ан-2 та автівці прикордонники виявили загалом 70 ящиків з сигаретами.

Кілька зловмисників намагалися втекти з місця події, однак їх затримали.

Операцію Держприкордонслужба провела спільно з оперативно-слідчою групою СБУ.

За фактом контрабанди відкрито кримінальне провадження.

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Про дане затримання українські прикордонники оперативно повідомили своїх польських колег, аби ті провели пошуки на своїй території, адже після затримання стало відоме приблизне місце доставки сигарет.