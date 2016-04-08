На Луганщині через обстріли закрито всі пункти пропуску

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгія Туки.

"Постійні провокативні дії терористів, невщухаючі обстріли, брехня під час проведення Мінських переговорів та нехтування своїми власними обіцянками зробили свою справу. Терпець увірвався! З 08 квітня 2016 року КПВВ в Станиці Луганській припиняє свою роботу на невизначений період", - йдеться у повідомленні.

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Вчора в штабі АТО попередили, що з 8 квітня КПВВ «Станиця Луганська» буде закритий.

"Вже тиждень не припиняються обстріли бойовиками району поблизу КПВВ «Станиця Луганська». З метою збереження життя та здоров’я цивільного населення, яке перетинає цей пункт пропуску, командуванням штабу АТО на території Донецької та Луганської областей прийнято рішення з завтрашнього дня, 8 квітня, тимчасово закрити КПВВ «Станиця Луганська»", - йдеться у повідомленні.

Контрольний пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» буде відкрито як тільки бойовики закінчать провокаційні обстріли і обстановка стабілізується.

Нагадаємо, днями внаслідок обстрілу бойовиками Новозванівки та Станиці Луганської загинув військовослужбовець 59-ї бригади та ще троє дістали поранення.

У зв’язку з обстрілами Тука заявив, що у разі подальшого загострення ситуації будуть закриті всі пункти пропуску в області.