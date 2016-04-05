Через активні обстріли бойовиками на Луганщині можуть закрити всі пункти пропуску

Внаслідок вчорашнього обстрілу бойовиками Новозванівки та Станиці Луганської загинув військовослужбовець 59-ї бригади та ще троє дістали поранення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що з 21:00 до 24:00 терористи періодично обстрілювали смт Станицю Луганську в районі «Нового мосту» та пішохідного переходу. Руйнувань та постраждалих немає.

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«Крім того, о 13:10 незаконні збройні формування обстріляли з мінометів позиції українських військових у районі сел.Новозванівки та Калинового. У результаті загинув військовослужбовець 59-ї бригади та ще троє дістали поранення», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з обстрілами бойовиками населених пунктів на лінії розмежування керівник Луганської ВЦА Георгій Тука заявив, що у разі подальшого загострення ситуації будуть закриті всі пункти пропуску в області.