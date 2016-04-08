МОЗ відмовляється створювати інструменти контролю за цінами на ліки: "вони будуть штучними"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра охорони здоров’я Олександра Павленко сьогодні під час прес-конференції.

За її словами, неможливо запровадити інструмент у ціноутворенні, який би спрацював уже завтра.

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«Усі вони будуть штучними. Треба вирівнювати ситуацію на усіх етапах реформи і, відповідно, спрацює ціноутворення також», - зазначила Павленко.

За її словами, в українських аптеках значна частка ліків – імпортного виробництва.

«Ціни на імпортні ліки завжди йдуть у прив’язці до валюти. Це дуже пов’язано з тим, у якому стані перебуває економіка, із станом країни загалом. МОЗ не може ввести якийсь інструмент, який на сто відсотків спрацює на зниження ціни. Ми обрали інструмент, запропонували більш стратегічні речі, які спрацюють за кілька років», - сказала Павленко.

Вона поінформувала, що МОЗ підготував законопроект щодо звільнення від оподаткування техніки, яка ввозиться з-за кордону, для національних фармацевтичних виробництв.

«Це обладнання дороговартісне і є складовою вартості препарату. Допомагаючи розвивати національне виробництво або іноземне, яке працює на території України, ми сприятимемо інвестиційному клімату», - сказала Павленко.