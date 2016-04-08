СБУ запобігла створенню близько 70 екстремістських груп і низки псевдореспублік - Грицак

15:30, 08 квітня 2016
Суспільство
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Служба безпеки з початку гібридної війни Росії проти України запобігла створенню близько 70 екстремістських груп.

фото: УНИАН

Як пові кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

«З початку ведення «гібридної війни» (Росії проти України - УНІАН) СБУ запобігла створенню на території України близько 70 екстремістських груп, попереджено створенню низки так званих псевдореспублік», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що СБУ запобігла понад 200 терактів, організатори яких були підготовлені в Росії.

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