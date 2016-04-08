Полковника Нацгвардії затримали на передачі хабара у 130 тисяч за закриття справи про розкрадання коштів
Військова прокуратура затримала заступника начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України, який дав 130 тисяч гривень хабара за закриття кримінального провадження щодо розкрадання державних коштів.
Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.
«Пропонуючи хабара військовому прокурору одного з гарнізонів Південного регіону України у сумі 130 тисяч гривень, вказаний полковник домагався закриття кримінального провадження, розпочатого військовою прокуратурою за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом системного розкрадання грошових коштів, призначених для забезпечення соціально-побутових потреб військовослужбовців у районі проведення АТО (задокументовані попередні збитки державі становлять майже 2 мільйони гривень)», - йдеться в повідомленні.
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Сьогодні, 8 квітня, під час передачі хабара зловмисника затримано військовою прокуратурою Південного регіону України спільно зі співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області та підрозділом військової контррозвідки, поінформували в Генпрокуратурі.
Наразі готується повідомлення про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
«Ця невдала спроба уникнути відповідальності може «коштувати» так званому «гвардійцю» ще від 4 до 8 років додатково», - зазначається в повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України.
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