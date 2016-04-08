Полковника Нацгвардії затримали на передачі хабара у 130 тисяч за закриття справи про розкрадання коштів

Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

«Пропонуючи хабара військовому прокурору одного з гарнізонів Південного регіону України у сумі 130 тисяч гривень, вказаний полковник домагався закриття кримінального провадження, розпочатого військовою прокуратурою за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом системного розкрадання грошових коштів, призначених для забезпечення соціально-побутових потреб військовослужбовців у районі проведення АТО (задокументовані попередні збитки державі становлять майже 2 мільйони гривень)», - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні, 8 квітня, під час передачі хабара зловмисника затримано військовою прокуратурою Південного регіону України спільно зі співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області та підрозділом військової контррозвідки, поінформували в Генпрокуратурі.

Наразі готується повідомлення про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Ця невдала спроба уникнути відповідальності може «коштувати» так званому «гвардійцю» ще від 4 до 8 років додатково», - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України.

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