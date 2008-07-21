Банківські рахунки до 100 тисяч доларів – безпечні

Міністр фінансів США Генрі Полсон запевнив американських громадян у безпеці їх банківських рахунків в межах 100 тисяч доларів. Г.Полсон виступив в ефірі кількох національних телеканалів і нагадав, що відповідно до федерального законодавства депозити громадян в американських банках повністю застраховані урядом США на випадок банкрутства фінансової установи. За словами міністра, "жоден американець не втратив і цента" по рахунках, застрахованих Федеральною корпорацією депозитного страхування (FDIC), за всі 75 років роботи відомства, передає Associated Press.

Коментуючи стан фінансового сектора США, Г.Полсон зазначив, що банківська система країни в цілому "безпечна і стійка", а регулятори контролюють ситуацію. Водночас міністр визнав, що економіці США "знадобляться місяці" для подолання наслідків кредитно-фінансової кризи. "Три великі проблеми, на які ми мусимо зважати, це, перш за все, корекція на ринку нерухомості, далі - труднощі на ринку капіталу і високі ціни на нафту, які сприяють уповільненню економіки", - пояснив Г.Полсон.

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