У Польщі сьогодні вшановують шості роковини смоленської авіакатастрофи (фоторепортаж)

Як повідомляє Польське радіо, президент Польщі Анджей Дуда у неділю вранці взяв участь у молитві біля могили президентського подружжя - Лєха та Марії Качинських у Кракові. До місця поховання у Вавельському замку прибули також міністри з Канцелярії президента: Войцєх Колярський, Кшиштоф Щерський і донька загиблого польського очільника Марта Качинська.

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У Сеймі також вшанували пам’ять представників парламенту, загиблих у катастрофі під Смоленськом 10 квітня 2010 року: до меморіальних таблиць, присвячених депутатам і маршалові Сейму третього скликання Мацєєві Плажинському, поклали квіти парламентарії клубу опозиційної Громадянської платформи – віце-голова партії Томаш Сємоняк, віце-маршал Сейму Малґожата Кідава-Блонська.

Шість років тому біля Смоленська (РФ) розбився літак Ту-154М з польською делегацією, що прямувала на 70-ті роковини розстрілу польських офіцерів до Катині. Загинули всі 96 осіб, серед них – президент Польщі Лєх Качинський з дружиною Марією, останній президент РП в екзилі Ришард Качоровський, віце-маршали Сейму і Сенату, парламентарії, командувачі збройних сил, чиновники високого рангу, представники Катинських родин, духовні особи, охорона та екіпаж літака.