Голова Міноборони Польщі назвав Смоленську катастрофу терактом

Про це повідомляє Радіо Польща.

«Нині тероризм використовується проти західних держав як інструмент провокації потоку міграції з метою дестабілізації європейського континенту. Варто пам'ятати, що Польща стала першою жертвою тероризму в 1930-і роки. Після Смоленської катастрофи ми можемо говорити, що Польща стала першою жертвою тероризму в рамках сучасного конфлікту, який розгортається на наших очах», - заявив 13 березня в Торуні міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич під час свого виступу на міжнародній конференції «Сучасна політика: конфлікти і тероризм».

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Говорячи про Катинський розстріл 1940 року, міністр Мацеревич зазначив, що «геноцид лежить біля витоків нинішньої ситуації в Росії».

Він додав, що «не вказує на якісь конкретні дії влади». При цьому, за його словами, «на російському народі як і раніше лежить тавро мовчання про те, що трапилося в радянський період з їхніми предками».

«Тільки незалежна Польща може голосно заявити про Катинський геноцид. Так здавалося ще в 2009 році. Однак ми зрозуміли, що спроба підняти це питання викликала реакцію, якої не очікував ніхто в світі. Ця реакція принесла смерть для всієї польської еліти. Я маю на увазі загибель польської делегації під Смоленськом», - підкреслив очільник міноборони Польщі.

«Тероризм є породженням соціалістично-радянських ідей і його не існувало в історії західного християнського світу», - вважає міністр Мацеревич.

«Ми чудово бачимо це на прикладі історії останніх 10 років. Без сумніву, збройному нападу на Грузію передувала внутрішня диверсія. Без сумніву, метою того, що сталося під Смоленськом, було позбавлення Польщі лідерства, яке вело нас до незалежності. Черговими кроками був напад на Україну, окупація промислової частини країни, катастрофа літака малазійських авіаліній, втручання в ситуацію в Сирії», - відзначив він.

«Польща є членом НАТО і зможе протистояти цьому, а також отримає час на відновлення армії, яка стане гарантією польської безпеки», - додав глава оборонного відомства Польщі.

Як повідомляв УНІАН, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими особами на борту розбився при заході на посадку на військовий аеродром в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала вирушити на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів.

Прихильники найбільшої опозиційної партії Польщі "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента, і заявляють, що польська і російська влада всіляко приховують це.