"Народний фронт" висунув умови щодо процедури ухвалення рішень при призначенні прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови фракції НФ Андрій Тетерук сказав у коментарі журналістам після засідання фракції.

За його словами, позиція “Народного фронту” полягає у тому, що парламент однією постановою голосує за звільнення Володимира Гройсмана з посади голови ВР і призначення на цю посаду Андрія Парубія.

«А наступною постановою ми будемо голосувати за зняття Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України, скасування постанови про недовіру уряду і третім пунктом в цій же постанові — призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України», - сказав Тетерук.

Він нагадав, що ця позиція «Народного фронту» є незмінною, і “ми її будемо підтримувати і переконувати колег так голосувати”.

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Тетерук наголосив, що фракція є монолітною і можна розраховувати, що при голосуванні буде “81 плюс 1 голос Андрія Парубія”.

Водночас народний депутат Тетяна Донець після засідання фракції зазначила журналістам, що деякі кандидатури на посади міністрів викликали серйозну дискусію, і висловила думку, що голосування може бути не одностайним.

Своєю чергою депутат Олександр Кірш зауважив, що на засіданні фракції багато питань виникало щодо кандидатури Володимира Омеляна, який пропонується на посаду міністра інфраструктури. В той же час він висловив переконання, що фракція підтримає і цю кандидатуру.

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