Харківська облрада може заборонити полювання

Харківська обласна рада на наступній сесії розгляне питання про введення мораторію на полювання на території області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, розпорядження про внесення цього питання до порядку денного пленарного засідання 7 серпня підписав голова облради Василь САЛИГІН.

Напередодні він заявив про свою підтримку ініціативи заборонити на три роки полювання на Харківщині.

«Мені подобається бувати на Сіверському Донці, я люблю вид дикої природи. Тут стає зрозуміло, що природу Харківщини необхідно зберегти у первозданному вигляді. Тому, гадаю, що на пленарному засіданні сесії обласної ради, що відбудеться 7 серпня, депутати ухвалять рішення щодо введення мораторію на полювання в лісах і на водоймищах області на три роки для збереження тварин і птахів», - сказав В.САЛИГІН у своєму виступі перед учасниками етнофестивалю «Печенізьке поле».

Голова облдради вважає, що швидкість, з якою спустошуються ліси та водоймища Харківщини, набуває загрозливих розмірів.

«Ми повинні дати природі час на поповнення своїх скарбів. Ліси, річки, озера Харківщини завжди славилися багатством фауни. Наш обов`язок перед майбутніми поколіннями – зберегти це багатство», - наголосив В.САЛИГІН.