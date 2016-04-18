Адвокат Александрова називає можливе прохання про помилування неприйнятним

Про це він сказав в ефірі "Громадського ТБ".

За словами Рибина, сьогодні у нього відбулася розмова з адвокатом засудженої в Росії української льотчиці Надії Савченко Іллею Новіковим.

"Запропоновано було буквально наступне: відмовляєтеся писати апеляцію, пишете заяву на помилування, а ми зі свого боку якимось чином вплинемо на процес обміну (Савченко на російських спецназівців - УНІАН). Відразу ж хочу сказати: це неприйнятна умова для нас", - заявив захисник Александрова.

За його словами, питання Савченко і російських ГРУшников необхідно "вирішувати трошки по-іншому", виключивши загальну увагу до відповідних переговорів.

Також адвокат повідомив, що лише завтра обговорить з Александровим можливу апеляцію на вирок.

«Мій підзахисний своєї думки з приводу вироку ще не висловлював. Завтра я зустрінуся з Олександром, і ми цей вирок обговоримо», - зазначив Рибин.

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Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва сьогодні, 18 квітня, засудив до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Суд визнав їх винними у веденні агресивної війни (ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (стаття 258-3) і вчиненні терористичного акту, що призвів до смерті людини (стаття 258 частина 3).

Капітана Єрофєєва і сержанта Александрова затримали сили АТО 16 травня 2015 року в Луганській області. Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.