Адвокат розповів, що спонукало Савченко припинити голодування

Про це повідомив її адвокат Ілля Новіков в Facebook.

"Надія погодилася перервати голодування. Інакше виходило б, що вона змушує Україну заради її порятунку відпустити терористів без остаточного вироку. Це позбавило б надалі Україну важливих правових можливостей, які дає такий вирок і створило б асиметричну ситуацію обміну. Надалі це могло б перешкодити звільненню Сенцова, Солошенка та інших українців. У підсумку Надія погодилася припинити голодування і почати складну процедуру виходу з неї", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 16 години стало відомо, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Савченко. За його результатами президент повідомив, що Савченко погодилася припинити голодування.

“Разом з мамою Надії Савченко Марією Іванівною і сестрою Вірою попросив Надю припинити голодування. Спасибі, що погодилася", - зазначив глава держави.

За даними прес-служби президента, Порошенко поінформував Савченко про кроки, які робляться для її звільнення, і розповів про подробиці телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Україна продовжує робити все для твого звільнення», - сказав Порошенко, звертаючись до Надії.