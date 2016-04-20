Через серіал про "ополченців" Нацрада позапланово перевірить ТРК "Україна"

Про це у телеефірі заявив член Нацради Сергій Костинський, передає "5 канал".

"На цей четвер виношу проект рішення про проведення позапланової перевірки. Така процедура, адже ми не можемо виносити будь-яке рішення без перевірки, і я сподіваюсь, що наступного тижня, в четвер, ми вже винесемо остаточне рішення щодо трансляції цього серіалу на телеканалі "Україна", - заявив він.

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Нагадаємо, 19 квітня голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко повідомив, що Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно дозволила показувати серіал "Не зарікайся". Із 16 експертів комісії 12 проголосувало за збереження прокатного посвідчення серіалу.

"Саме тому, враховуючи надзвичайний суспільний резонанс з цього приводу, я вважаю потрібним припинити повноваження нинішнього складу комісії і сформувати новий її склад", - заявив голова Держкіно, розпустивши комісію.