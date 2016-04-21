Пожежа під Одесою, що забрала життя шістьох дітей: стали відомі подробиці події (фото, відео)

Як повідомив заступник начальника облуправління відомства Михайло Вовк, загоряння сталося через необережне поводження з електроприладом, передає Думская.net.

"Всі бачили, яка вчора була погода. Зі слів матері, вона вирішила висушити взуття дітей, і встановила електродуйку, направивши її на взуття. Вона прокинулася близько 4 години ранку від шуму, диму і відблисків полум'я. Злякавшись, жінка відчинила вікно, потік повітря посилився, і полум'я охопило весь будинок. Вона отримала опіки обличчя й рук та в шоковому стані вискочила з хати, а діти залишилися", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Одещині 22 квітня оголошено днем жалоби через загибель у пожежі 6 дітей

Смерть усіх шістьох наступила через отруєння чадним газом: стіни кімнат були оббиті пластиком.

За словами рятувальника, батька дітей вдома не було, він перебуває на заробітках. Сусіди і місцеві органи влади характеризують сім'ю як нормальну.

Молодшим із загиблих було по 4 місяці, старшому — 10 років.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у селі Шабо Білгород-Дністровського району, у якій загинули діти, сталася на світанку 21 квітня.