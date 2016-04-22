Українські спецслужби за рік припинили діяльність понад 300 ДРГ - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні в Запоріжжі.

За його словами, ворог продовжує засилати в Україну, в тому числі і в Запорізьку область розвідувально-диверсійні групи.

«До честі наших спецслужб та правоохоронних органів я можу наголосити, що за останні 12 місяців Службою безпеки України спільно з прикордонниками, Нацполіцією, Нацгвардією було викрито діяльність більше 300 розвідувально-диверсійних груп», - заявив Порошенко.

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«89% з них використовували не саморобні вибухові прилади. Вони пройшли підготовку у відповідних тренувальних таборах на території Курської, Бєлгородської та Ростовської областей», - додав президент.