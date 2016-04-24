Дії поліцейського, що підстрелив дебошира під Києвом, перевіряє прокуратура

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив прес-секретар Головного управління поліції в Київській області Микола Жукович.

"Потерпілий зараз перебуває в реанімації у важкому стані, лікарі борються за його життя", - сказав Жукович.

Він також повідомив, що зараз прокуратура проводить перевірку щодо дій поліцейського, який відкрив вогонь, його табельну зброю вилучено та направлено на експертизу, прокуратура дасть відповідне рішення щодо цієї події. Експертиза триватиме тиждень-два.

У поліції також повідомили, що поліцейський відкрив вогонь, враховуючи ті фактори, що чоловік був неадекватний, в стані алкогольного сп'яніння, чинив опір із застосуванням холодної зброї і була безпосередня загроза поліцейському.

"Спочатку він намагався пошкодити майно сусідів: порубав сокирою і ножем колеса одному автомобілю, потім намагався іншому автомобілю – але сусід сховав його у двір. Він продовжував до сусідів приставати. Патрульний екіпаж намагався словами заспокоїти чоловіка, потім намагалися одягнути наручники, але це не вдалося зробити, чоловік намагався нацькувати своїх собак на патрульних, він намагався напасти з ножем на поліцейського, і напарник був змушений застосувати зброю. При цьому він його про це попередив. Була безпосередня загроза поліцейському, чоловік був неадекватний і чинив опір із застосуванням холодної зброї. Тому було прийнято рішення про знешкодження небезпечного соціального елементу", - розповів Жукович.

Він додав, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 125 і 129 КК України за тілесні ушкодження, які він наносив дружині, а також за погрозу вбивством.