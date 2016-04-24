Під Києвом поліцейський вистрілив у живіт дебоширу з ножем, захищаючи напарницю

Як повідомляє Головне управління поліції в Київській області, 23 квітня о 17:40 на спецлінію поліції «102» зателефонували люди з садово-дачного кооператива, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради, та поскаржились на сусіда-дебошира. На місце події виїхав екіпаж патрульної поліції міста Києва.

За вказаною адресою поліцейські побачили 32-річного місцевого мешканця, який раніше вже мав проблеми з законом. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік неадекватно себе поводив. Він голосно лаявся та жбурляв усюди речі, які попадали йому на очі. Побачивши правоохоронців, дебошир спочатку намагався нацькувати на них свого собаку. А потім схопив ножа та накинувся з ним на жінку-поліцейського, яка на той час стояла до нього спиною.

Читайте такожУ Чернігові нетверезий патрульний поліцейський потрапив у ДТП

Аби врятувати напарницю, інший поліцейський дістав табельну зброю та попередив чоловіка про її застосування. Однак хуліган не вгамувався і правоохоронець вистрілив йому у живіт. Поранений нападник кинувся тікати та патрульні наздогнали його і викликали швидку допомогу. Наразі він знаходиться в одній зі столичних лікарень.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції та прокуратура, які з’ясовують всі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Читайте такожУ Харкові поліція відкрила вогонь по підозрюваному, коли той при втечі засунув руку в кишеню