Прикордонники посилять заходи безпеки під час Великодніх і травневих свят

Як повідомляє ДПСУ, основна мета цих заходів – недопущення проникнення під виглядом мирних громадян терористів, диверсантів і провокаторів, а також провозу зброї, засобів терору та інших заборонених предметів через державний кордон.

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Для забезпечення безпеки прикордонники взаємодіятимуть з Національною поліцією, Національною гвардією України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та здійснюватимуть ретельну перевірку документів людей і транспортних засобів, які знаходитимуться поблизу державного кордону.

Також прикордонники перевірять готовність корабельно-катерного складу до дій у разі ускладнення обстановки та здійснюватимуть заходи з метою контролю і перевірки за виходом морських та річкових суден.

У святкові дні прикордонники забезпечуватимуть цілодобове чергування ситуативних груп для реагування у випадку зміни обстановки, а також з метою локалізації конфліктних ситуацій в пунктах пропуску та на державному кордоні. У прикордонних підрозділах, особливо в тих, які задіяні в антитерористичній операції в Луганській та Донецькій областях, будуть проведені додаткові практичні заняття щодо протидії терористичній діяльності бойовиків та готовності до відбиття у разі раптових нападів.

Впродовж тижня Держприкордонслужба ініціює проведення нарад з керівниками обласних, районних рад, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, які стосуватимуться окремих питань забезпечення безпеки і захисту національних інтересів.