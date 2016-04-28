В Харкові знешкодили банду, що тероризувала підприємців, які здійснюють перевезення до "ЛНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, до складу банди входило 5 мешканців Харкова у віці від 43 до 58 років, кожний з яких був раніше засуджений та відбував покарання за різні злочини.

Члени угруповання у змові з представниками луганського криміналітету "обкладали даниною" підприємців, що здійснюють пасажирські перевезення до тимчасово окупованих територій Луганської області. Впродовж тривалого часу вони вимагали гроші від водіїв і диспетчерів, погрожуючи їм насильством, знищенням або пошкодженням майна.

Також, за твердженням СБУ, харківські бандити разом з луганськими злочинцями запровадили схему розкрадання коштів державного бюджету, призначених для фінансування пенсій та інших соціальних виплат переселенцям.

Кримінальні доходи використовувалися для формування "общака", з якого забезпечувалися злочинці в тюрмах, а також організовувалися акцій непокори у закладах пенітенціарної системи Харківської області. Частина коштів направлялася до підконтрольних терористам "ЛНР" територій.

Співробітники СБУ спільно з бійцями батальйону поліції громадської безпеки особливого призначення затримали трьох членів злочинного угруповання під час вимагання грошей. Того ж дня за місцями мешкання були затримані двоє організаторів цієї банди.

У бандитів вилучено близько 160 тисяч російських рублів, 150 тисяч доларів США, понад 50 тисяч гривень, ювелірні прикраси, списки перевізників, що сплачують данину, паспорти, пенсійні посвідчення, банківські картки для отримання соціальних виплат, вогнепальну зброю та гранати. Крім цього, виявлено "общак" криміналітету та наркотики.

Затриманим членам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди у великих розмірах) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Невідкладні слідчі дії тривають.