ЗСУ цього року візьмуть участь у 10 багатонаціональних навчаннях: відпрацюють протидію гібридним загрозам

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олексій Чорнобай.

За його словами, із цих запланованих навчань 4 відбудуться на території України, решта - за її межами, зокрема, в Румунії, Литві, Боснії та Герцеговині, Польщі.

Як зазначив Чорнобай, за попередніми розрахунками, до навчань буде залучено понад 12,5 українських військовослужбовців.

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Представник Міноборони зазначив, що міжнародні навчання “Анаконда-2016”, які відбудуться в Польщі, будуть наймасштабнішими цього року в Європі, оскільки в них візьмуть учать понад 27 тис. військовослужбовців з різних країн.

Головним завданням навчань буде протидія традиційним та гібридним військовим загрозам.

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Також Чорнобай поінформував, що цього тижня з Міністерством оборони уклали контракт про військову службу понад 500 громадян і найближчим часом буде підписано відповідні договори ще із понад 2 тис. особами, які пройшли відбір. Всього, як зазначив представник Міноборони, з початку року контракт на проходження військової служби уклали понад 23,5 тис. осіб.