Протиборчі сторони бахчисарайського конфлікту досягли компромісу

Протиборчі сторони в конфлікті довкола місцевого ринку в Бахчисараї зуміли домовитися щодо компромісу. Про це журналістам повідомив перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Рефат ЧУБАРОВ.

За його словами, переговори, що тривали в неділю з 14:00 до 19:00 дали позитивний результат. У них взяли участь спікер кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО, прем`єр-міністр автономії Віктор ПЛАКИДА, голова меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, керівники силових структур, а також голова Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі УМЕРОВ.

Кримські власті погодилися з деякими змінами підписати текст угоди, запропонований 11 серпня главою Меджлісу М.ДЖЕМІЛЄВИМ в ході зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Документ передбачає закриття ринку до 11 вересня. До того часу територію патрулюватимуть правоохоронні органи, крім того, для нагляду за ринком планується організувати громадську раду з кількох десятків осіб.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари вимагають перенести Бахчисарайській ринок, мотивуючи це тим, що він займає територію мусульманського кладовища "Азіз". Дирекція ринку заявляла про те, що не має наміру йти на поступки кримським татарам.

8 липня в Бахчисараї сталася масова бійка торговців і кримських татар, в якій постраждало кілька людей.

12 серпня в Бахчисараї знову сталося зіткнення між торговцями і кримськими татарами. За даними міліції, у бійці взяли участь по 300 осіб з кожної сторони.

Ще 21 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО попросив кримську владу поінформувати його про рішення низки проблем на півострові, серед яких, - конфлікт довкола Бахчисарайського ринку.