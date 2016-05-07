Джамала зустрілася зі шведською співачкою Лорін, переможницею "Євробачення-2012"

Українська співачка Джамала, яка буде представляти нашу країну на Євробаченні-2016 в Стокгольмі, зустрілася з переможницею «Євробачення-2012», популярною шведською співачкою Лорін.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«With amazing Loreen! I'm so happy!», - написала Джамала.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Джамала вирушила в Стокгольм для участі у «Євробаченні».

5 травня вона провела свою першу репетицію в Стокгольмі (Швеція) перед виступом у півфіналі «Євробачення-2016».