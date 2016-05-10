СБУ затримала організаторів теракту в Херсонській області
Співробітники служби безпеки України затримали терористичне угруповання, учасники якої організували вибух в Новоолексіївці Херсонської області, внаслідок якого загинула людина.
Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці в Facebook.
"СБУ ліквідувала терористичну групу, яка мала скоїти вибухи на Херсонщині під час відзначення Дня Перемоги", - йдеться в повідомленні.
Гітлянську також зазначила, що в ході розслідування теракту 14 квітня співробітники спецслужби запобігли ще одному вибуху, який повинен відбутися в 20-х числах квітня в Генічеську.
За словами речника СБУ, під час обшуку в автомобілі терористів силовики вилучили пластид в тротиловому еквіваленті майже 40 кг.
"Проводяться необхідні оперативно-слідчі дії", - зазначає Гітлянська.
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Як повідомляв УНІАН, 15 квітня вдень у селі Новоолексіївка Херсонської області підірвали автомобіль, начинений шістьма кілограмами тротилу. Загинув велосипедист, який проїжджав поруч. Ще кількох людей травмувало осколками і полум'ям.