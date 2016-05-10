Один з районів Дніпропетровська засипало градом (фото)

Про це журналіст 056.ua повідомляє з місця подій. Люди намагаються не виходити зі своїх будинків. Повідомляється, що град цілком міг завдати шкоди, оскільки був досить великих розмірів.

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Крім граду на Тополі сьогодні весь день йшов сильний дощ.

В інших частинах міста (в основному на правому березі) йде проливний дощ.

Синоптики прогнозують, що дощі в Дніпропетровську будуть тривати весь місяць.