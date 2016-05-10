Один з районів Дніпропетровська засипало градом (фото)
16:41, 10 травня 2016Суспільство
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На житловому масиві Дніпропетровська Тополя-2 двори і вулиці виглядають по-зимовому, оскільки їх засипало градом.
Крім граду на Тополі сьогодні весь день йшов сильний злива /056.ua
Про це журналіст 056.ua повідомляє з місця подій. Люди намагаються не виходити зі своїх будинків. Повідомляється, що град цілком міг завдати шкоди, оскільки був досить великих розмірів.
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Крім граду на Тополі сьогодні весь день йшов сильний дощ.
Від граду постраждали рослини / 056.ua
В інших частинах міста (в основному на правому березі) йде проливний дощ.
Синоптики прогнозують, що дощі в Дніпропетровську будуть тривати весь місяць.
Синоптики прогнозують, що дощі в Дніпропетровську будуть тривати весь місяць / 056.ua
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