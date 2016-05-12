На Чернігівщині затримали майора поліції, який вимагав від підлеглих хабарі за переатестацію

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі управління СБУ в області.

«Майор поліції систематично вимагав від своїх підлеглих гроші за безперешкодне проходження служби та атестацію в органах Національної поліції», - підкреслюється в повідомленні.

Підозрюваного було затримано під час одержання від підлеглого прапорщика поліції чергової суми щомісячної «данини» у розмірі 5 тис. грн.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України. Перевіряється інформація про причетність працівника поліції до інших фактів протиправної діяльності. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу, зазначили в СБУ.

Ранше УНІАН повідомляв, що військова прокуратура затримала першого заступника начальника однієї з виправних колоній Управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області під час одержання хабара.