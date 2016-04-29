На Харківщині заступника начальника колонії затримали на хабарі від засудженого у 5 тисяч доларів (фото)
Військова прокуратура затримала першого заступника начальника однієї з виправних колоній Управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області під час одержання хабара.
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.
Згідно з повідомленням, встановлено, що в квітні 2016 року підполковник А. вимагав від засудженого неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч доларів за зняття раніше накладених стягнень, складання позитивної характеристики та документів, необхідних для умовно-дострокового звільнення.
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Сьогодні, 29 квітня, підполковника затримано безпосередньо після одержання неправомірної вигоди, а грошові кошти вилучено, підкреслили в прокуратурі.
На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, готуються клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.