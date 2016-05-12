ЗМІ розповіли, як українці влаштовуються у Польщі і заповнюють прогалини на її ринку праці

Їхня кількість постійно зростає: кількість студентів з України за останні роки зросла в сім разів, а заробітчан — в 2,5 рази, йдеться в статті "Нового времени".

Як розповіла Беата Шидло, прем'єр-міністр Польщі, порівняно з докризовим 2013 роком у 2015 році кількість українців, які отримали право на тимчасове або постійне проживання у Польщі, зросла в чотири рази. Зокрема, кількість виданих минулого року поляками дозволів на тимчасове проживання становило 35,2 тис., а постійних — 6,4 тис. Загальна кількість українців станом на 2015 рік з урахуванням тих, що постійно живуть, сезонних робітників і студентів, досягла 1 млн осіб.

Зазначається, що у польському уряді гостям з України раді. Для залучення трудових мігрантів, фахівців та студентів тут запускають нові програми лояльності.

Читайте такожУ Польщі зростає кількість іноземців, що в'їжджають з території України - ЗМІ

Мета офіційної Варшави проста: заповнити прогалини на власному ринку праці та освіти, що сформувалися після приєднання до ЄС і, як наслідок, масової міграції поляків у Західну Європу.

Робота в Польщі на першому місці за популярністю серед українців, стверджують у групі Transnational Consulting Services, яка допомагає співвітчизникам шукати роботу за кордоном.

Крім того, студенти — ще одне нескінченне джерело поповнення лав польських українців. У 2014 році місцеві виші вийшли на перше місце за популярністю серед молодих співвітчизників, які отримують освіту за кордоном. За даними аналітичного центру CEDOS, за останні вісім років кількість студентів з України у Польщі збільшилася в 7 разів — з 2,8 тис. у 2008 році до 20,7 тис. у 2015-му.

Також зазначається, що якщо на держрівні українцям раді як ефективній робочій силі і двигуну економіки, середньостатистичні поляки до вихідців зі східного зарубіжжя ставляться не так привітно.

За даними Центру дослідження громадської думки Польщі, українці — народ, що викликає найбільш неоднозначні емоції у місцевих. Згідно з опитуванням, проведеним в 2015 році, 36% поляків ставляться до українців із симпатією, приблизно стільки ж — 32% — з антипатією, решта — нейтрально.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 13 травня 2016 року.