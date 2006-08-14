Бойко знайшов аргументи для розмови з Росією

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО вважає, що у України є аргументи для того, щоб переконати Росію не підвищувати ціну на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Було проведено попередні переговори на вищому рівні між урядом нашої країни і Російської Федерації, які показують, що це можливо. Ми знайдемо аргументи, які дадуть змогу виконати це в тих обсягах, про які говорив прем`єр-міністр», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні про намір зберегти нинішні ціни на імпортний газ до кінця року, а, принагідно, постаратися знизити їх бодай на 1-2 долари за тисячу кубометрів.

2 лютого ц.р. НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «Укргаз-Енерго» для поставок газу до України. Створення цього СП передбачала домовленість від 4 січня 2006 року між НАК « Нафтогаз України » і ВАТ «Газпром» щодо поставок російського газу до України.

ЗАТ «Укргаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.