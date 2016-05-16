Кримчани про перемогу Джамали: Виступ не міг залишити байдужим нікого

Про це повідомила в ефірі "Радіо Крим.Реалії" мешканка Севастополя Олена.

«Дійсно, хлопці мої знайомі казали, що в усьому Криму і пускали салюти, петарди, і раділи. Звичайно ж помчали відзначати тут же своїми українськими групами, і найімовірніше, кримськотатарськими теж. Наші хлопці разом збиралися у вишиванках на наступний день і відзначали перемогу Джамали в одному з севастопольських барів. Ні від кого не криючись, нікого не боячись. Це наша перемога», - розповіла жінка.

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Інший співрозмовник програми - кримчанин Олександр, житель Південного берега Криму сказав, що його знайомі підтримували Джамалу під час смс-голосування.

«Виступ Джамали не міг залишити байдужим нікого. Моє оточення, мої друзі, спостерігали за виступом і кожен, хто міг відправив свої голоси смс-повідомленнями», - підкреслив Олександр.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня під час телевізійної трансляції Євробачення-2016 коментатори російського пропагандистського каналу "Росія 1" по-своєму трактували зміст пісні "1944" української співачки Джамали. Російські коментатори вважають, що пісня не має драматичного історичного підтексту: за їхніми словами, Джамала співає про людей, які покидають батьківщину в пошуках кращого життя.