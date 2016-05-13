Російські коментатори перекрутили зміст пісні Джамали на Євробаченні-2016 (відео)
Під час телевізійної трансляції Євробачення-2016 коментатори російського пропагандистського каналу "Россия 1" по-своєму трактували зміст пісні "1944" української співачки Джамали.
Російські коментатори вважають, що пісня не має драматичного історичного підтексту: за їхніми словами, Джамала співає про людей, які залишають батьківщину у пошуках кращого життя.
Як відомо, пісня Джамали "1944" присвячена депортації кримських татар.
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"У Європі її композицію сприймають як ще одну молитву про долі людей, які вільно або мимоволі залишають свій будинок у пошуках кращого життя. Ця проблема, яка перейшла з XX століття в наше ХХІ століття", - заявив російський коментатор.
Нагадаємо, 12 травня в Швеції відбувся другий півфінал Євробачення-2016. За прогнозами букмекерів, Джамала опинилася на четвертому місці серед претендентів на перемогу в пісенному конкурсі.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками двох півфіналів, у фіналі конкурсу виступлять представники таких країн: Азербайджан, Росія, Нідерланди, Угорщина, Хорватія, Австрія, Вірменія, Чехія, Кіпр, Мальта, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Швеція, Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.