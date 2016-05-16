У посольстві США приголомшені перемогою Джамали
15:43, 16 травня 2016Суспільство
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт назвав перемогу української співачки кримськотатарського походження Джамали на Євробаченні 2016 в Стокгольмі "приголомшливою і таку, що надихає".
REUTERS
Про це повідомляє "Новое время".
"Я знаю, що для українських колег, присутніх тут сьогодні, все, що я кажу, не має ніякого значення на тлі приголомшливої, такої, що надихає, перемогу Джамали у Стокгольмі в суботу на конкурсі Євробачення", - сказав Пайєтт на інвестиційній конференції в Києві.
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Як повідомляв УНІАН, представниця України Джамала перемогла на "Євробаченні-2016" у Швеції з піснею "1944". На другому місці виявилася Австралія, на третьому - Росія.
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