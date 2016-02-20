Хакерів з Росії звинуватили в атаках на сайти сирійської опозиції - Financial Times

Про це Financial Times розповіли два високопоставлені співробітники розвідки, а також підтвердив Річард Тернер, голова близькосхідного і європейського відділень організації FireEye, що спеціалізується на питаннях кібербезпеки, передає РБК.

Зокрема, зазнає атак Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За словами Тернера, їхня організація відстежує атаки російських хакерів на сайти сирійської опозиції і правозахисників з грудня, і на початку року їхня інтенсивність посилилася. За його словами, в атаках бере участь група хакерів, яку називають APT 28. Раніше її неодноразово звинувачували в атаках на американські та європейські урядові сайти.

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"APT 28 та інші російські (хакерські - Ред.) групи зараз дійсно зосередили свою увагу на зборі даних про сирійські групи, зокрема на ті, які спеціалізуються в галузі (захисту - Ред.) прав людини і моніторингу російської військової активності (в Сирії - Ред.)", - заявив Тернер.

Він охарактеризував атаки російських хакерів як «дуже значні» і основною їхньою метою назвав «інформаційну війну» і «вплив на хід конфлікту». За інформацією FireEye, під час хакерських атак створюються шкідливі копії сторінок сайтів організацій, які інфікують комп'ютери користувачів, що звертаються до них. Вони також включають розсилку від імені організацій листів зі шкідливими додатками у вигляді прес-релізів або офіційних повідомлень.

За словами анонімних джерел FT у розвідці, за діями хакерів стоять російські спецслужби. За їхньою інформацією, атак, крім сирійських, також також зазнають урядові та приватні організації у Туреччині. Причиною для цих кібератак стало погіршення відносин Москви й Анкари, наголошують співрозмовники видання.

Точна кількість атакованих організацій невідома. Шкідливі програми, які застосовують російські хакери, можуть бути використані для видалення даних, поширення дезінформації з офіційних джерел або збору розвідданих.