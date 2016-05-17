Фейгін відправився в Ростов до Савченко: "Розповім про перемогу Джамали"

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Прилетів я в Ростов-на-Дону. Їду в тюрму до Надії Савченко. Розповім про Джамалу", - написав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону". Читайте також"Безсрібники не потрібні": адвокат розповів, як організація Ходорковського пропонувала Савченко 100 тисяч рублів

24 квітня президент України повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

Нагадаємо, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", яка розповідає про трагедію кримськотатарського народу. Раніше стало відомо, що прийняти конкурс зголосилися Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса і Херсон.