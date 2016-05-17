Снаряд часів Другої світової вибухнув в руках мешканця Черкащини при спробі його розібрати

15:48, 17 травня 2016
Суспільство
363 0

У Смілі Черкаської області у чоловіка в руках вибухнув снаряд часів Другої світової війни, який він намагався розібрати у себе вдома.

/ smila.ck.ua

Як повідомляє Головне управління поліції в Черкаській області, до Смілянського відділу поліції 16 травня надійшло повідомлення, що в одному з районів міста пролунав вибух.

На місце події негайно прибули керівництво відділу поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці виявили розбиті вікна в будинку та уламки снаряда. Внаслідок вибуху тяжко поранений 36-річний смілянин.

Читайте такожНа Харківщині вибухом поранило чоловіка, який намагався розпиляти знайдений боєприпас

З'ясувалося, що чоловік знайшов у лісі снаряд від авіаційної пушки калібру 23 мм часів Другої світової війни та приніс додому. Під час спроби його розібрати, снаряд здетонував у руках потерпілого.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter