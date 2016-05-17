Снаряд часів Другої світової вибухнув в руках мешканця Черкащини при спробі його розібрати
У Смілі Черкаської області у чоловіка в руках вибухнув снаряд часів Другої світової війни, який він намагався розібрати у себе вдома.
Як повідомляє Головне управління поліції в Черкаській області, до Смілянського відділу поліції 16 травня надійшло повідомлення, що в одному з районів міста пролунав вибух.
На місце події негайно прибули керівництво відділу поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці виявили розбиті вікна в будинку та уламки снаряда. Внаслідок вибуху тяжко поранений 36-річний смілянин.
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З'ясувалося, що чоловік знайшов у лісі снаряд від авіаційної пушки калібру 23 мм часів Другої світової війни та приніс додому. Під час спроби його розібрати, снаряд здетонував у руках потерпілого.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.