Одеський пам'ятник Леніну перенесуть до музею під відкритим небом, а вчора було лише "обстеження" - мерія

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Андрій Шелюгін.

Він зазначив, що наполягає саме на формулюванні "демонтаж", а не "знесення", оскільки це передбачено законом України про декомунізацію. За його словами, на засіданні історико-топонімічної комісії міськради визначено два об'єкти монументального мистецтва, які потрапляють під демонтаж згідно із згаданим законом. Зокрема, це пам'ятник Томасу на Італійському бульварі і пам’ятник Леніну, який після демонтажу на Куликовому полі в 2006 році був змонтований у парку Савицького.

"Згідно із законом, ці пам'ятники мають бути демонтовані, а не знесені. Зроблено це має бути акуратно, оскільки вони є творами монументального мистецтва. Потім їх перенесуть до етнографічного музею під відкритим небом в Одеській області", - сказав Шелюгін.

Як пише "Думская", він також додав пояснив, що 17 травня відбувалася не спроба демонтажу пам'ятника, а лише його "обстеження".

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"Вчора це було обстеження об'єкта, це було його наукове вивчення, як його демонтувати таким чином, щоб не пошкодити. Надалі цей пам'ятник буде демонтований і перенесений", - сказав Шелюгін.

Він також зазначив, що на території Одеського торгового порту є ще один пам'ятник Леніну. Однак перш ніж демонтувати монумент, його необхідно виключити з переліку об'єктів культурної спадщини.

"На території порту існує пам'ятник Леніну, який споруджений в 24-му році. Причому, це перший пам'ятник, який був зроблений руками робочих, за ескізом робочих і він представляє художню цінність. Пам'ятник внесений до реєстру об'єктів культурної спадщини, тому спочатку його необхідно виключити з реєстру, а потім демонтувати", - сказав чиновник.

Пам'ятник Леніну, споруджений на Куликовому полі в 1967 році, був демонтований там влітку 2006 року і перенесений у парк Савицького (до 2005 - парк Ленінського комсомолу).

При цьому після демонтажу монумент реставрували, оскільки при його складанні було допущено низку дефектів, і виникла необхідність проведення спеціалізованих робіт.