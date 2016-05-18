У Міноборони назвали спекуляціями заяви Чорновол про фірми Іванющенка

У міністерстві також спростовують висловлювання політиків про надприбутки, яку можуть приносити постачання продуктів для армії або організація процесу годування військовослужбовців, заявив директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України полковник Володимир Гулевич у ході брифінгу в Міноборони.

За його словами, оборонне відомство спільно з правоохоронцями проводить постійну роботу з виявлення компаній, власники яких пов'язані з режимом Януковича або громадянами Російської Федерації.

"Я думаю, що це спекуляції. Тому що про які неправомірні прибутки може йтися, коли ми на 374 млн грн заощадили кошти цьогоріч. Тобто доходи цих фірм на 374 млн грн знизилися. І там реальні доходи, які вони отримують, не перевищують 10-12%. Це абсолютно логічно для бізнесу. Що стосується фірм, пов'язаних з Іванющенком або з кимось ще – на сьогодні, наскільки мені відомо, ми проводимо роботу, в тому числі й із силовими структурами, фірм, кінцевими бенефіціарами є громадяни Росії, у нас немає", - заявив Гулевич.

Він наголосив, що більшість компаній, які забезпечують харчуванням військовослужбовців, працюють вже не перший рік, і цей досвід допомагає їм надавати послуги якісно. При цьому з березня кількість компаній, з якими співпрацює Міноборони, збільшилася до п'яти, тому заяви політиків про існування якоїсь "монополії" у цій сфері є необґрунтованими.

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"Ці фірми працюють багато років. Працювали і до Януковича, і за Януковича. Для нас у принципі немає ніякої різниці, тому що фірми працюють, мають величезний досвід, персонал обладнання і засоби, щоб ці послуги надавати. Та й система Prozorro не дає можливості чиновникам самим обирати – є закон, є конкурс. Переможця ми зобов'язані викликати на переговори, і якщо він повністю відповідає умовам, то ми зобов'язані укласти контракт", - пояснив Гулевич.

Голова Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони наголосив, що відомство веде постійну роботу щодо поліпшення якості харчування військовослужбовців. І немає жодних підстав заявляти, що одна компанія годує краще, а інша гірше – вимоги до всіх підприємств, які виграли тендери, однакові.

"Зараз дійсно підвищується якість за рахунок того, що ми постійно працюємо з фірмами, постійно перевіряємо, збираємо на наради, виставляємо все нові вимоги для поліпшення харчування", - зазначив полковник.

Як повідомлялося, в березні Міністерство оборони провело тендер на надання послуг з продовольчого забезпечення військовослужбовців на загальну суму 2,314 млрд грн. В результаті торгів були укладені контракти з п'ятьма компаніями. Процедури закупівлі були проведені із застосуванням електронного відбору учасників, що проходив у Системі електронних державних закупівель Prozorro.

Народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що надавати послуги з харчування військовослужбовців продовжують компанії "з пулу Іванющенка". За її словами, вони отримують на цьому бізнесі надприбутки.