У Харкові "пішла під землю" вантажівка з піском (фото)
17:52, 18 травня 2016Суспільство
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Фото з місця подій розмістили очевидці в соціальних мережах.
Проїзд на цій ділянці дороги був перекритий / dozor.kharkov.ua
Про це повідомляє "Городской Дозор".
Близько половини четвертого вечора вантажівка Foton, навантажена піском, частково провалилася під асфальт, зачепивши автомобіль «Славута», що рухався поруч .
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За словами автомобілістів, проїзд на цій ділянці дороги був перекритий.
Фото: dozor.kharkov.ua
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