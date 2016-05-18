У Харкові "пішла під землю" вантажівка з піском (фото)

17:52, 18 травня 2016
Суспільство
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Фото з місця подій розмістили очевидці в соціальних мережах.

Грузовик / dozor.kharkov.ua

Про це повідомляє "Городской Дозор".

Близько половини четвертого вечора вантажівка Foton, навантажена піском, частково провалилася під асфальт, зачепивши автомобіль «Славута», що рухався поруч .

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За словами автомобілістів, проїзд на цій ділянці дороги був перекритий.

Грзовик / dozor.kharkov.ua

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