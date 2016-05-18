У Харкові "пішла під землю" вантажівка з піском (фото)

Фото з місця подій розмістили очевидці в соціальних мережах.

Про це повідомляє "Городской Дозор". Близько половини четвертого вечора вантажівка Foton, навантажена піском, частково провалилася під асфальт, зачепивши автомобіль «Славута», що рухався поруч . Читайте такожУ Харкові суд заарештував матір, яка стрибнула з двома дітьми під поїзд метро: жінці загрожує довічне ув'язнення За словами автомобілістів, проїзд на цій ділянці дороги був перекритий.

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