Геращенко заявив, що Кобзона і Чичеріну не пустять на Євробачення-2017 до України

Про це Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Тому якщо раптом пропагандистська машина Кремля вирішить надіслати в Київ на Євробачення Чичеріну або у гіршому разі Кобзона, то ми їх не пустимо в Україну", - запевняє нардеп.

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За його словами, вони в stop list, оскільки допомагають Кремлю "отруювати свідомість російських громадян, налаштовують їх проти України, просувають в маси тезу "КримНаш", ображають і принижують національну гідність українських громадян".

Раніше народний артист СРСР, а нині депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон, який підтримав анексію Криму, згадав, що народився в Україні, і заявив, що поїхав би на Євробачення-2017, якби не санкції.