В Одесі півтори тисячі осіб вийшли на Мегамарш у вишиванках

Люди тримають прапори України, чорно-червоні прапори і Євросоюзу. У жінок на головах – вінки, у колоні – багато маленьких дітей, більшість яких дорослі несуть на руках. Попереду ходи несуть велику розтяжку з написом: «Мегамарш у вишиванках. Одеса», також є плакати з національною символікою кримських татар.

Читайте такожУ Москві кілька десятків людей відзначили День вишиванки ходою по Арбату (фото)Над головами люди підняли величезне жовто-синє полотнище.

Деякі учасники маршу одягнені не у вишиванки, а в звичайний одяг з національної патріотичною символікою, в колоні також є іноземці.

Учасники акції скандують: «Слава Україні, героям – слава!», «Якщо любиш рідний край, одягай вишиванку!», «Герої не вмирають!», «Одна єдина, соборна Україна!», «Україна – понад усе!», «Україна – наша мати, ворогам її не здолати!», «Молдаванка і Пересип – у вишиванках вся Одеса!», «Одеса!» і т. д. У ході беруть участь молоді люди, які несуть великий барабан і періодично в нього б'ють в такт речівкам.

Колона зробила зупинку на Думській площі, біля будівлі мерії, де учасники акції виконали популярну пісню «Все буде добре» групи «Океан Ельзи».

Далі колона пройшла Приморським бульваром повз пам'ятник Дюку де Рішельє.

Після маршу біля колонади Воронцовського палацу заплановано благодійний ярмарок і «музичну вулицю».