Вибухи гранат у Львові: власники двох будинків належать до однієї політичної партії

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія.

"Основні версії, які відпрацьовує слідство - це хуліганство, підприємницька, політична діяльність власників будинків та залякування", - зазначив він.

За словами очільника главку поліції, і у першому, і у другому випадку, за попередніми даними, гранати кидали одні й ті самі люди.

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За інформацією правоохоронців, власники обох будинків знайомі між собою, вони належали до однієї партії.

За даними інших джерел у правоохоронних органах, на вулиці Мельника, 22 у Львові гранату кинули на подвір‘я гендиректора львівської горілчаної компанії "Гетьман", голови спостережної ради "Оксі Банку", політика Олега Баляша. На вулиці Снопіківській, 26 гранату кинули на подвір‘я будинку, який належить начальнику охорони "Віденської кав’ярні" Ігорю Лучківу. За даними джерел, їх обох пов‘язує членство в партії "Наш край" і спільне бізнес-минуле.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 травня кинули гранати Ф-1 на подвір‘я двох приватних будинків: пошкоджено два автомобілі і будинок, постраждалих внаслідок вибуху немає.