У Львові минулої ночі на подвір’я двох приватних будинків невідомі кинули гранати Ф-1

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 23 травня о 00:30 на вул. Мельника у Львові (стара частина міста з історичною забудовою, Франківський район) невстановлена особа кинула невідомий предмет на подвір’я приватного житлового будинку, в результаті чого стався вибух. Вибухом пошкоджено два автомобіля – «Лексус» і «Порш кайєн».

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За попередніми висновками фахівців вибухово-технічного відділу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, які провели обстеження даної території, стався вибух гранати Ф-1.

Цієї ж ночі, 23 травня о 00:39 на вулиці Снопківській, (Галицький район), на подвір’ї приватного житлового будинку стався вибух, внаслідок якого пошкоджено вікна та фасад будинку, постраждалих немає.

Після проведення експертизи фахівці з’ясували, що також вибухнула граната Ф-1.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини події, а також можливі мотиви розслідуються», - додали в главку поліції.