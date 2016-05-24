Погром "Лотоса": в Одесі в'єтнамці пікетують прокуратуру з вимогою припинити обшуки і грабіж в їх будинках (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 осіб зібралися на перетині вулиць Пушкінської та Дерибасівської - біля адміністративної будівлі прокуратури Одеської області.

Вони розгорнули дві величезні червоні розтяжки: «Прокуратура, будь ласка, врятуйте нас!» і «Президент, допоможіть нам!», а також тримають плакати з аналогічними написами.

Зі слів тих, що прийшли, вони постраждали від дій правоохоронців, які вчора проводили обшук в житловому багатоповерховому комплексі «Лотос» по вулиці Грушевського, де проживають представники В'єтнамського земляцтва.

Пікетувальники кажуть, що обшуки проводили прибули з Києва представники правоохоронних органів, імовірно – ДФС і Генеральної прокуратури.

Слідчі дії вони назвали грабунком і погромом, стверджуючи, що у них без підстави відібрали сотні тисяч доларів, а також мобільні телефони тощо.

Протестувальники також кажуть, що деякі з них залишилися без засобів до існування, а їх діти «позбулися можливості ходити в школу».

До присутніх вийшов заступник прокурора одеської області Артур Добросердов, який пообіцяв розібратися в тому, що трапилося. Разом з ним в будівлю прокуратури зайшла ініціативна група – близько 10 осіб.

Як повідомила УНІАН співробітник прес-служби прокуратури Наталія Хорунжа, Добросердов провів зустріч з ініціативною групою, яка передала в прокуратуру відповідну письмову заяву протестувальників.

«Люди просять захистити їхні права. Заяву прийнято, викладені факти будуть перевірені і прийнято відповідне рішення», - сказала Хорунжа.

Як повідомляв УНІАН, одеська поліція перевіряє обставини масового порушення громадського порядку під час обшуків в житловому комплексі В'єтнамського земляцтва. У главку Нацполиції в області відзначили, що в Хмельницький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що працівникам прокуратури, які здійснюють оперативні дії в багатоповерховому будинку на вулиці Грушевського, заважають невідомі. Обшуки, зокрема, проводилися в житловому комплексі «Лотос», де проживають представники В'єтнамського земляцтва. Встановлено, що між правоохоронцями та мешканцями будинку стався конфлікт. Зокрема, кілька десятків мешканців намагалися протидіяти кільком десяткам силовиків. Останні застосували табельну зброю, мешканці намагалися перекрити дорогу їх автомобілів, а також кидалися камінням.

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Як стверджують мешканці «Лотоса», «невідомі у масках вривалися в їхні квартири, відібрали всі гроші та цінні речі».

У січні СБУ вже проводила обшуки в житловому комплексі В'єтнамського земляцтва «Лотос». Як розповіли журналістам мешканці «Лотоса», люди в камуфляжній одязі обшукали низку квартир, і нібито «відібрали гроші».