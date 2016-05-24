Бійця "Східного корпусу", який побив до втрати пам'яті патрульного у Харкові, поновлено на службі

Як повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, суд задовольнив вимоги захисту і змінив цілодобовий домашній арешт на нічний (з 22.00 до 6.00), повідомляє sq.com.ua.

"Отже, браслет також буде знято. Крім того, з сьогоднішнього дня поліцейський знову може ходити на службу", - зазначила вона.

Дубовик підкреслила, що прокуратура не згодна з таким рішенням суду, але оскаржити його не може. Слідство триває.

Раніше Червонозаводський суд Харкова виніс рішення посадити під домашній арешт 26-річного рядового поліції, співробітника роти патрульної служби поліції особливого призначення «Східного корпусу», якого підозрюють в тому, що він ударив поліцейського 9 травня на вулиці Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, що за даними прес-служби патрульної поліції, 9 травня близько 16.30 на вулиці Ярослава Мудрого капітан поліції зупинив автомобіль Volkswagen, який проходив за орієнтуванням, і помітив у салоні зброю.

Доки правоохоронці з'ясовували у водія, звідки в автомобілі взялася зброя, на місце подій прибула група осіб спортивної статури, частина з яких була в балаклаві і камуфляжному одязі. Як пізніше з'ясували правоохоронці – даних осіб викликали в якості підмоги підозрювані, що знаходилися в автомобілі.

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Сторони почали з'ясовувати стосунки, але прибулі на місце молодики спровокували бійку, під час якої один з патрульних отримав удар тупим предметом по голові і був госпіталізований «швидкою». Лікарі діагностували у нього забито-рвану рану потиличної області.

У прес-службі облуправління Нацполиції повідомили, що їх співробітники затримали за підозрою у скоєнні кримінального злочину 4-х осіб, серед яких і водій автомобіля. Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Раніше в мережі з'явилося відео бійки в центрі Харкова, під час якої постраждав патрульний поліцейський. За повідомленнями місцевих ЗМІ, його поранили кастетом або іншим тупим предметом. Пізніше стало відомо, що у потерпілого часткова амнезія.