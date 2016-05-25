В аеропорту "Бориспіль" очікують на прибуття Савченко
14:13, 25 травня 2016Суспільство
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В аеропорту "Бориспіль" очікують на повернення незаконно засудженої в Росії української льотчиці Надії Савченко.
REUTERS
Нагадаємо, остаточна домовленість щодо обміну Савченко на російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва була досягнута в ході телефонних переговорів в "нормандському форматі" у вівторок, 24 травня.
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Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу літак Порошенко прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко в Україну в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.
Літак з Савченко на борту очікують у другій половині дня в аеропорту "Бориспіль".
Засуджених російських ГРУшників, у свою чергу, Порошенко помилував. Борт з Єрофєєвим і Александровим вже вилетів у Росію.
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