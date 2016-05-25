В аеропорту "Бориспіль" очікують на прибуття Савченко

Нагадаємо, остаточна домовленість щодо обміну Савченко на російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва була досягнута в ході телефонних переговорів в "нормандському форматі" у вівторок, 24 травня.

Читайте такожУ Кремлі не мають даних щодо початку процесу обміну Савченко на російських ГРУшників

Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу літак Порошенко прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко в Україну в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.

Літак з Савченко на борту очікують у другій половині дня в аеропорту "Бориспіль".

Засуджених російських ГРУшників, у свою чергу, Порошенко помилував. Борт з Єрофєєвим і Александровим вже вилетів у Росію.