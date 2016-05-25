На Дніпропетровщині СБУ затримала торговців зброєю з військових складів (фото)

Організовану злочинну групу, що на продаж викрадала з військових складів зброю та вибухівку, викрила СБУ спільно з військовою прокуратурою та поліцією, йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки.

Одночасно із затриманням зловмисників на території Дніпропетровської та Запорізької областей було проведено десяток обшуків у місцях можливого переховування засобів ураження.

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Зазначається, що загалом співробітники СБ України вилучили велику кількість стрілецької зброї, бойові гранати різних модифікацій та понад п’ять тисяч набоїв різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру.