Суд засудив до 9 років в'язниці бойовика, який готував теракти в Сєвєродонецьку

Як сказано в повідомленні прес-служби Служби безпеки України, 24 серпня 2014 групу знешкодили українські військові і співробітники СБУ.

Терористи ховалися в лісовій зоні під Сєвєродонецьком.

Під час затримання вони чинили опір, тому двоє з них були знищені.

Одного з диверсантів затримали 24 серпня, інших учасників групи - через кілька днів.

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За даними відомства, бойовик виявився жителем Новоайдарського району, він приєднався до терористів в травні 2014 року.

"Спочатку він охороняв будівлі, захоплені бойовиками, і збирав розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Згодом увійшов до складу диверсійної групи, створеної для терористичної діяльності на території Луганської області. Він підшукав місце в Песчанівському лісництві, де розташувалася диверсійна група. У лісництві диверсанти розмістили перевалочний пункт, біля якого виставили секрети і спорудили спеціальні місця для зберігання зброї і вибухівки", - сказано в повідомленні.

Слідчі СБУ ретельно задокументували хронологію дій терористів: до 21 серпня шість членів групи добували інформацію про місця розташування підрозділів сил антитерористичної операції і розробляли плани терактів; 22 серпня до них приєдналися ще троє диверсантів, які привезли велику кількість додаткового зброї, боєприпасів і вибухівки.

У планах злочинців було знищення правоохоронців, які дислокувалися в передмісті Сєвєродонецька, теракти в самому місті в День Незалежності, диверсії на залізниці.

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Однак, за кілька годин до запланованої терористичної акції група була знешкоджена.

У розгромленому таборі диверсантів правоохоронці вилучили гранатомети, вогнемети "Джміль", гранати Ф-1 та РГД-5, автоматичну зброю, вибухівку, медичні препарати і військові продовольчі набори російського зразка.

Слідство довело вчинення терористом ряду злочинів, в тому числі його участь в незаконному збройному формуванні (ст. 260 УК України) і в діяльності терористичної організації (ст. 258-3), організації підготовки до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ст. 14 і ст. 258), незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин (ст. 263).