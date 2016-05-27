У Львові двох чоловіків уразило струмом під час ремонту трансформаторної підстанції

Про це повідомляє zik.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львова.

Повідомлення про вибух надійшло в поліцію 26 травня близько 18:45. За словами медиків, чоловіки у стані середньої важкості. Їх шпиталізували у 8-му лікарню.

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Речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська уточнила, що випадок трапився на території підприємства "Львівбудкераміка". На заводі зникло світло, двоє працівників підприємства, чоловіки 49 і 64 років, пішли подивитися на трансформаторну підстанцію. Під час ремонтних робіт сталося коротке замикання.

Усі обставини на місці з’ясовувала слідчо-оперативна група.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Львові при обваленні частини балкона були травмовані дві людини.